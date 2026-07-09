Un beau challenge gagné pour ACRI-ST. Le spécialiste sophipolitain des données satellitaires a remporté un concours cofinancé par le CNES et la Région Île-de-France, lancé en mars dernier autour du défi de l'intelligence artificielle appliquée aux données spatiales. Baptisé Serie2Story, le projet lauréat, mené en partenariat avec l'École des Mines de Paris, est doté d'un financement d'environ 500 000 euros sur trois ans. L'annonce officielle a été faite cette semaine aux Assises du NewSpace. L'ambition du projet, comme son nom l'indique, est de faire passer les séries temporelles de données satellitaires du statut de simple comparaison d'images prises à des dates différentes à celui de véritable récit de l'évolution d'un territoire, grâce à un modèle de langage spécialement conçu pour les données satellitaires. (Photo DR : lors de la remise du prix aux Assises du NewSpace).

Concrètement, il s'agit de développer un démonstrateur capable de vulgariser des données brutes souvent complexes pour les rendre accessibles au grand public comme aux décideurs territoriaux. Les applications envisagées sont multiples : suivi d'infrastructures sensibles, aménagement du territoire ou encore analyse de la dynamique côtière, autant de sujets pour lesquels une lecture narrative et automatisée de l'évolution d'un lieu dans le temps pourrait apporter une réelle valeur ajoutée aux collectivités territoriales. Le projet est porté par une équipe répartie entre Paris et la région PACA, avec Patricia Schlipper comme cheffe de projet basée à Boulogne-Billancourt, Arthur Delannoy à Grasse, et Gaston Brillot, ingénieur IA partageant son temps entre Sophia Antipolis et Grasse.

Cette victoire s'appuie directement sur l'expertise historique d'ACRI-ST dans l'archivage et la gestion de données massives d'observation de la Terre. La société fait en effet partie des quatre opérateurs gérant, pour le compte de l'ESA et de la Commission européenne, la composante spatiale du segment sol Copernicus à travers le service ALTA (Advanced Long-Term Archive), qui héberge notamment 21,53 pétaoctets de données et plus de 700 millions de produits archivés depuis 2020, entièrement disponibles en ligne. ACRI-ST opère également depuis 2022 le service DAMPS, qui conserve 11 pétaoctets d'archives d'observation de la Terre de l'ESA sur une infrastructure sécurisée avec capacité de restauration complète, couvrant près de 96 missions spatiales différentes, d'Envisat à CryoSat-2 en passant par ERS ou SMOS. Cette maîtrise de cinquante ans d'archives satellitaires européennes souveraines constitue un socle de données de qualité idéal pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle.

Serie2Story ouvre ainsi une nouvelle étape pour ACRI-ST, qui passe d'un rôle d'opérateur technique de l'archivage et du traitement des données à celui de producteur de sens à partir de ces mêmes données. En s'appuyant sur son immense fonds d'archives, la société entend démontrer qu'il est possible de transformer des décennies de mesures satellitaires en récits fiables et compréhensibles, une manière de valoriser un savoir-faire jusqu'ici resté largement méconnu du grand public azuréen, plus habitué à associer ACRI à ses activités sur les méduses ou les oliviers qu'à son expertise spatiale de pointe. Ce succès au challenge AI for Space lui donne ainsi l'occasion de mieux faire connaître localement cette dimension spatiale de l'entreprise, et d'affirmer sa capacité à se positionner sur les usages les plus avancés de l'intelligence artificielle appliquée à l'observation de la Terre.