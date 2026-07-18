Deux journées à l'auditorium Alpha de Sophia Antipolis, les 24 et 25 septembre pour faire le point sur les avancées scientifiques du cluster et débattre des grands enjeux économiques, sociétaux et éthiques de l'intelligence artificielle.

Chercheurs, doctorants, postdoctorants et partenaires industriels de l'AI Cluster 3IA Côte d'Azur se retrouveront les 24 et 25 septembre à l'auditorium du Pôle Alpha Sophia Antipolis pour deux journées d'échanges scientifiques consacrées aux dernières avancées en intelligence artificielle. Le programme s'articule autour des trois axes de recherche du cluster (Core Elements of AI, AI for Health et AI for Secure and Smart Spaces) dont les principaux résultats seront présentés. Les travaux des jeunes chercheurs seront mis à l'honneur lors de sessions posters, aux côtés des nouvelles Chaires 2025, des démonstrateurs technologiques du Techpool et de plusieurs retours d'expérience issus de collaborations industrielles. L'événement sera aussi l'occasion de découvrir l'offre de formation du cluster.

Au-delà des présentations scientifiques, ces journées ouvrent le débat sur les dimensions économiques, sociétales et éthiques de l'IA. Deux tables rondes en constitueront les temps forts : "The AI Dilemma: Economic Model, Security, and What's at Stake", en présence de Joëlle Toledano, et "AI Ethics and Regulation", qui réunira notamment Alexei Grinbaum, Claude Kirchner et Juliette Sénéchal. L'événement accueillera également une conférence plénière d'Artur d'Avila Garcez (City University London). Un rendez-vous qui donne la mesure des travaux menés en IA sur la Côte d'Azur, au sein de la communauté scientifique d'Université Côte d'Azur.