Une étude d'Amadeus montre que l'intelligence artificielle s'impose désormais comme un assistant de voyage privilégié, tout en soulignant que la confiance reste un frein lorsqu'il s'agit de réserver ou de payer. Les voyageurs veulent bénéficier de la personnalisation offerte par l'IA, sans toutefois renoncer au contrôle des décisions importantes.

L'intelligence artificielle s'installe durablement dans les usages des voyageurs. Selon Tailored Horizons, la nouvelle étude publiée par Amadeus auprès des voyageurs américains, près de trois personnes sur quatre (74 %) utilisent déjà l'IA pour préparer leurs déplacements, qu'il s'agisse de rechercher un hôtel, de comparer des itinéraires ou de trouver des moyens de transport. Plus de la moitié (53 %) s'en servent également pour trouver l'inspiration, tandis que 49 % y ont recours pendant leur voyage pour obtenir des informations en temps réel sur les vols, la météo, la navigation ou les recommandations locales. Au total, 85 % des personnes interrogées estiment que les outils d'IA leur font gagner du temps et proposent des recommandations plus personnalisées.

L'étude révèle toutefois une nette différence entre l'usage de l'IA comme conseiller et son rôle d'agent autonome. Si 65 % des voyageurs se disent intéressés par la possibilité d'effectuer une réservation ou un paiement directement au sein d'un assistant IA, seuls 20 % accepteraient de laisser l'IA dépenser de l'argent à leur place, même dans le cadre d'un budget prédéfini. Plus largement, près de neuf voyageurs sur dix vérifient les recommandations générées par l'IA avant de réserver, et seuls 11 % déclarent s'y fier sans autre vérification. Lorsqu'un problème survient pendant un voyage, l'assistance humaine reste d'ailleurs largement privilégiée : le téléphone et le contact en face à face devancent très nettement les agents conversationnels.

Pour Amadeus, l'avenir de l'IA dans le tourisme passe donc par une personnalisation toujours plus fine, mais aussi par une utilisation responsable des données et le maintien d'un contrôle humain aux moments clés. Les voyageurs apprécient particulièrement les recommandations adaptées à leur budget, les conseils personnalisés sur leur destination et la possibilité d'être automatiquement réorientés en cas d'imprévu. En revanche, ils demeurent prudents lorsqu'il s'agit de partager des données sensibles, comme leurs informations de paiement ou d'identité, et ne sont pas prêts à payer un supplément pour bénéficier d'un assistant IA. Une conclusion qui dessine le futur de l'expérience voyage : une intelligence artificielle performante, mais pensée avant tout comme un copilote au service du voyageur plutôt que comme un décideur autonome.