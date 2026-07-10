Chaque semestre depuis quelques années, Gomet’ site d’information économique régionale d’Aix-Marseille, organise un rendez-vous pour la révélation de ce baromètre régional des levées de fonds réalisé avec le soutien de ses partenaires, Webtimemedias (pour les Alpes-Maritimes), Région Sud Invest et Crowe Ficorec. Pour cette 8ème édition, consacrée au bilan du premier semestre 2026, la présentation se fera mercredi 2 septembre, de 9h à 10h30, dans les locaux marseillais de la Banque Populaire Méditerranée (BPMed).
Au programme de cette matinée :
- La révélation des chiffres-clés des levées de fonds réalisées en Provence-Alpes-Côte d'Azur au cours des 6 premiers mois de l'année ;
- l'analyse des tendances par les partenaires experts ;
- et les témoignages d'entrepreneurs qui ont récemment bouclé leur tour de table.