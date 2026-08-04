Le prochain Café IA de Vence se tiendra le 26 septembre à 11h à la Médiathèque, en entrée libre et ouvert à tous. Organisée par Isabelle Galy, ambassadrice du plan gouvernemental "Osez l'IA" et experte IA à la Méditerranée, cette rencontre a pour objectif de revenir sur les fondamentaux de l'intelligence artificielle et de débattre de ses impacts sur la vie quotidienne.

La thématique retenue, "L'IA au quotidien : restons-nous maîtres de nos décisions ?", interroge la place grandissante des algorithmes dans nos choix de tous les jours : Waze qui connaît nos trajets, Netflix qui anticipe nos envies, Spotify qui compose la bande-son de nos journées, ou encore les assistants conversationnels qui rédigent nos messages. Entre assistance et influence, les participants seront invités à réfléchir ensemble à la frontière à partir de laquelle l'IA cesse de nous simplifier la vie pour commencer à choisir à notre place.