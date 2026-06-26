L’assemblée générale de Cannes is Up était attendue. Après une année 2025 plus difficile que les autres en raison de contraintes budgétaires dues à la perte d’une subvention importante et de perturbations au niveau des sponsors privés, le pilier cannois de la French Tech Côte d’Azur préparait son rebond. L’Assemblée Générale Ordinaire Élective qui s’est tenu hier dans les locaux de Cannes Jeunesse au port du Mourré Rouge a donné le signal. Elle a permis de capitaliser sur les efforts et succès de 2025 et de renouveler sa gouvernance (en grande partie à l’identique) pour afficher de nouvelles ambitions.

Parmi les bonnes nouvelles de l'année écoulée, Cannes Is Up a officiellement obtenu le statut d'association d'intérêt général, une reconnaissance qui vient saluer son engagement au service du développement économique local, de l'innovation et de la mise en réseau des entrepreneurs. Cette Assemblée Générale s'est également tenue dans un contexte de stabilisation financière retrouvée. Le président Grégory Biondo en ouverture de la soirée, a rappelé que l'association est arrivé à compenser la perte d’une subvention à la fois par du sponsoring privé en recherchant de nouveaux partenaires et en réduisant ses charges de l'association.

À l'issue des votes, Grégory Biondo a été réélu à la présidence pour un troisième mandat. Le nouveau Bureau se compose de Thomas Muffat-Jeandet (Vice-président), Émilie Pallu (Trésorière) et Laurent Nguyen-Van (Secrétaire). L'assemblée a également acté l'arrivée de Sébastien Rehberg au Conseil d'Administration, tandis que Lauralee Bonnet a quitté ses fonctions d'administratrice et Stéphane Jakubowicz celles de membre du Conseil Associé, en raison de nouvelles contraintes professionnelles.

Fidèle à sa vocation de fédérer les acteurs économiques du territoire, Cannes Is Up a dévoilé plusieurs projets pour rythmer les prochains mois, dont une journée Open Innovation organisée le 1er octobre en partenariat avec Nice Start(s) Up pour Virbac France, destinée à favoriser les collaborations entre grands groupes et entreprises innovantes. Deux nouveaux partenariats stratégiques ont aussi été annoncés : avec PLAYERS, futur complexe de padel de Cannes Pays de Lérins, qui accueillera un tournoi pour les membres de l'association à l'occasion de l'ouverture prochaine de son 4PADEL Cannes dans la basse vallée de la Siagne ; et avec l'AS Cannes, pour développer des passerelles entre le monde du sport, de l'entreprise et du networking, notamment via un accès facilité aux matchs de Ligue 3 du club.

Enfin, l'association a rappelé que la billetterie de son événement phare, la journée DDA (Déconnectez-vous, Détendez-vous, Amusez-vous), le 3 septembre prochain sur l’île de Sainte-Marguerite connaît depuis une quinzaine de jours le plus gros lancement de son histoire. De bon augure.