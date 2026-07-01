“Votre argent mérite mieux que l'inertie.”’, “Votre argent vous rapporte...Vraiment ?” Ces messages s'affichent depuis quelques semaines sur les abribus de la technopole. Derrière les formules, CG Finance, cabinet de conseil patrimonial fondé en 2014 à Sophia Antipolis par Christophe Goudal. Aujourd'hui, la société accompagne près de 500 familles et près de 600 M€ d'actifs, autour d'une ligne tenue depuis l'origine : indépendance, technologie au service du conseil, et relation de proximité. Portrait.

C'est un retour des États-Unis qui marque, en 2014, la naissance de CG Finance. Christophe Goudal, fort de plusieurs années passées dans la technopole avant son départ et membre actif de Sophia Business Angels, fonde alors cette société indépendante de conseil en gestion de patrimoine. Le choix de Sophia Antipolis pour s'y installer relève selon lui de l'évidence : un lieu international, technologique, doté d'un écosystème unique, où se conjuguent mer, montagne et innovation. Conseiller du commerce extérieur de la France, il avait déjà, en 2008, créé la première holding ISF dédiée à l'investissement dans les jeunes pousses innovantes, un ancrage entrepreneurial et local qui n'a jamais quitté sa trajectoire. (Photo DR : Christophe Goudal, dirigeant et fondateur du groupe).

Le cœur de cible de CG Finance reste le dirigeant d'entreprise, accompagné à titre personnel comme pour son entreprise. La société construit son offre autour de la transmission patrimoniale, de la cession d'entreprise et de son optimisation fiscale en amont, de la rémunération du dirigeant, ainsi que de la gestion globale du patrimoine financier une fois la cession réalisée, du compte-titres à l'assurance vie, en passant par toutes les classes d'actifs : actions, obligations, private equity, produits structurés, mais aussi l'art, l'immobilier, la forêt, le viticole ou les voitures de collection. Une approche que Christophe Goudal résume en une phrase : "la véritable gestion de patrimoine ne consiste pas à placer une somme d'argent, mais à comprendre qui est le client, sa famille et ses objectifs".

Le développement de la société s'est fait en deux temps : une croissance organique dans les premières années, puis, à partir de 2017, une stratégie de croissance externe (trois portefeuilles rachetés cette année-là, suivis d'opérations en 2022, 2023 et 2024) destinée à étoffer les compétences de l'équipe pour offrir un service patrimonial réellement global. Aujourd'hui, CG Finance compte une quinzaine de collaborateurs, dont quatre au back-office, répartis entre Sophia Antipolis, Nantes, Paris, et jusqu'à New York et Miami. Chaque conseiller y développe une spécialisation propre (rémunération du dirigeant, structuration patrimoniale, épargne salariale, ou approche transversale financière, juridique et fiscale) afin de couvrir l'ensemble des problématiques patrimoniales de la clientèle.

Cette dynamique de croissance s'inscrit dans un secteur en pleine concentration, où de nombreux concurrents ont ouvert leur capital à des fonds d'investissement en quête de rentabilité rapide. Christophe Goudal y oppose un positionnement résolument indépendant (il ne détient aucun fonds à son capital) revendiqué comme une garantie d'impartialité dans le conseil, à l'inverse d'acteurs contraints de vendre des produits maison pour satisfaire leurs actionnaires financiers. Une indépendance que CG Finance a fait certifier : la société a obtenu, à l'issue d'un audit de Bureau Veritas, le statut de premier cabinet de gestion de patrimoine certifié pour la qualité de sa relation client, avec un taux de recommandation de 100% parmi les clients sondés.

Face à la vague de l'intelligence artificielle, qui transforme déjà la gestion d'actifs comme l'ensemble de l'économie, Christophe Goudal affiche une conviction nuancée : l'IA s'imposera durablement, à l'image d'Internet après l'éclatement de la bulle internet du début des années 2000, mais les valorisations actuelles de certains acteurs lui rappellent les excès de cette époque qu'il a vécue en salle des marchés. Pour lui, la transformation du métier ne consiste pas à automatiser le conseil, mais à l'enrichir : son équipe intègre déjà l'IA pour gagner en efficacité opérationnelle, sans jamais substituer l'outil à la relation de proximité et à la pédagogie qui restent, selon lui, le cœur irremplaçable du métier de conseiller en gestion de patrimoine.