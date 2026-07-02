À l'occasion de la Semaine européenne de la mobilité, Sophia Club Entreprises relance son traditionnel Challenge Mobilité Sophia Antipolis, organisé du 14 au 18 septembre. L'opération invite les salariés et les entreprises de la technopole à privilégier des modes de déplacement plus durables pour leurs trajets domicile-travail : covoiturage, vélo, marche, transports en commun ou solutions multimodales. L'objectif est de réduire l'empreinte environnementale des déplacements tout en améliorant la qualité de vie sur le territoire.

Cette 11ᵉ édition introduit une nouvelle dimension avec l'intégration de la sécurité routière comme enjeu majeur de la démarche. La Fondation VINCI Autoroutes rejoint ainsi l'événement comme partenaire afin de sensibiliser les actifs de Sophia Antipolis aux risques routiers et de promouvoir des comportements plus responsables. Les établissements de la technopole peuvent d'ores et déjà s'inscrire pour participer à ce rendez-vous devenu un classique de la rentrée.