Le 3 septembre, la French Tech Côte d'Azur donne rendez-vous aux entrepreneurs, startups, investisseurs et décideurs pour une journée placée sous le signe de l'échange, de l'expérience et de la convivialité. L’événement de networking “le plus décalé et convivial de la Côte d’Azur”.

Bien commencer la rentrée avec Cannes is Up ! L'entité cannoise de la French Tech Côte d'Azur, organise le 3 septembre, du matin jusqu'à 21 heures, la 9ᵉ édition du DDA ("Déconnectez-vous, Détendez-vous, Amusez-vous"), devenu au fil des ans l'un des grand rendez-vous de rentrée économique azuréenne. Fidèle à son concept, l'événement bouscule les codes du networking traditionnel en privilégiant les rencontres informelles dans un cadre propice aux échanges. Ici, pas de longues conférences ni de tenue corporate : les participants sont invités à mettre leur téléphone de côté pour partager une journée d'ateliers, d'activités collaboratives, de rencontres business et d'un grand apéritif de networking, avec un objectif simple : favoriser des connexions authentiques entre entrepreneurs, dirigeants, investisseurs et acteurs de l'innovation.

Pour cette édition 2026, Cannes is Up promet une expérience encore plus immersive avec des ateliers de team building, de bien-être et de développement personnel, conçus pour renforcer la cohésion, stimuler la créativité et encourager de nouvelles formes de collaboration. Co-construite avec l'écosystème local, la programmation fait la part belle aux expériences participatives plutôt qu'aux présentations classiques. Après avoir réuni près de 1 800 participants et proposé quelque 170 ateliers depuis sa création, le DDA confirme sa singularité : bien plus qu'un salon professionnel, il s'affirme comme un véritable laboratoire de rencontres où les meilleures opportunités naissent souvent loin des salles de réunion. La question est posée : Et si votre prochain team building se déroulait sur les Îles de Lérins ?