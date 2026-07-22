ESRA Formation Pro (École Supérieure de Réalisation Audiovisuelle) renforcera à la rentrée 2026 son offre de formations professionnelles certifiantes sur son campus Georges Méliès, situé au sein du pôle audiovisuel de Bastide Rouge à Cannes. Deux parcours reconnus par l'État y seront déployés : Chargé de production (Titre RNCP niveau 6) et Opérateur de prise de vue (Titre RNCP niveau 5). Conçus pour répondre aux besoins des professionnels et des personnes en reconversion, ces parcours associent quatre mois de formation intensive à deux mois de stage en entreprise, favorisant une immersion concrète dans les réalités du secteur.

Les stagiaires bénéficieront des infrastructures du campus (plateau de tournage, studios de postproduction, espaces son et infographie 3D) à proximité immédiate du Palais des Festivals. Cette implantation s'inscrit dans la stratégie du Groupe ESRA de rapprocher son offre de formation des bassins de production audiovisuelle français, dans le cadre de son engagement au sein de La Grande Fabrique de l'Image – France 2030. "C'est un ancrage stratégique qui correspond pleinement à notre mission : former des talents directement connectés aux réalités du terrain", souligne Ferdinand Dupeyron, directeur de l'ESRA Formation Pro. Pour rappel, l'ESRA Côte d’Azur est implantée à Nice depuis 1988, à l’adresse historique du 9 quai des Deux Emmanuel, et à Cannes depuis 2021 sur le campus Georges Méliès. Elle forme aux métiers de l’audiovisuel, du son, du cinéma et de l’animation 3D.