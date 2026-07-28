Le Gouvernement lance avec France 2030 un appel à projets qui marque l’entrée en phase opérationnelle du Projet important d’intérêt européen commun consacré à l’intelligence artificielle (PIIEC IA). L'objectif est d'accélérer l'émergence d'une IA industrielle européenne en rapprochant les grands projets technologiques des besoins de l'industrie.

France 2030 entre dans une nouvelle phase avec le lancement d'un appel à projets consacré au Projet important d'intérêt européen commun (PIIEC) "Intelligence artificielle". L'objectif est d'accélérer l'émergence d'une IA industrielle européenne en rapprochant les grands projets technologiques des besoins de l'industrie. Inscrit dans la Stratégie nationale pour l'intelligence artificielle, ce programme s'appuie sur une coopération entre la France et dix-sept autres États membres de l'Union européenne, avec l'ambition de renforcer la souveraineté technologique du continent et de faire émerger de nouveaux champions européens de l'IA.

L'appel à projets s'adresse aux entreprises et organismes de recherche souhaitant devenir participants directs ou partenaires associés du PIIEC IA. Les candidats devront développer des innovations dans plusieurs domaines stratégiques : modèles de fondation, infrastructures cloud dédiées à l'IA, efficacité énergétique, accès sécurisé aux données, IA as a Service, logiciels open source, intégration de l'IA dans les secteurs industriels ou encore réseaux de télécommunications. Les projets retenus devront présenter un fort niveau d'innovation, nouer des collaborations transfrontalières et démontrer des retombées concrètes en matière d'emplois, d'investissements et de structuration de la filière. Les dossiers pourront être déposés jusqu'au 9 septembre 2026.

Au-delà du soutien à l'innovation, ce PIIEC entend créer un véritable continuum technologique entre infrastructures, cloud, IA et robotique afin de permettre le déploiement à grande échelle d'applications industrielles et sociétales. Pour Anne Le Hénanff, ministre déléguée chargée de l'Intelligence artificielle et du Numérique, cette initiative doit permettre à l'Europe de réduire ses dépendances technologiques et de maîtriser les chaînes de valeur de demain. Porté par France 2030, le dispositif mobilisera des investissements d'envergure pour faire de l'intelligence artificielle un levier majeur de compétitivité, d'industrialisation et de souveraineté numérique à l'échelle européenne.