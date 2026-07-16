Questions fréquentes IA

Quels sont les deux studios azuréens sélectionnés pour la Gamescom 2026 ? +

Pourquoi risingSUD organise-t-elle cette délégation à Cologne ? +

Quel type d'activités sont prévues pour les entreprises de la délégation ? +

Combien de visites prévoit risingSUD d'amener à la Gamescom ? +