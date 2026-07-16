Du 26 au 28 août , risingSUD emmènera une délégation de dix entreprises régionales à la Gamescom de Cologne (plus de 1 500 exposants et 350 000 visiteurs) pour exposer sur le Pavillon France, en partenariat avec la Région Sud, GameSud, Business France et Enterprise Europe Network. Parmi les studios sélectionnés figurent deux pépites azuréennes : Gamearly (Nice), dont la plateforme permet aux joueurs de co-créer, voter, financer et influencer directement le développement des jeux vidéo avant leur sortie, et Reydio Games (Cannes), qui lance Synthopolis, un jeu de "parkour" compétitif multijoueur et gratuit, soutenu par une campagne participative pour accélérer son déploiement international. Sur place, risingSUD facilitera des rencontres ciblées avec éditeurs, investisseurs et distributeurs, ainsi que des échanges avec des délégations étrangères, dont une délégation brésilienne dans le prolongement du partenariat signé en mai avec InvestSP.
Gamescom 2026 : deux studios azuréens dans la délégation Sud
Le Niçois Gamearly et le Cannois Reydio Games défendront les couleurs de la Côte d'Azur au rendez-vous mondial du jeu vidéo.