Bonjour "Territoire d’Innovation". La pépinière d'entreprises InnovaGrasse a accueilli lundi, en présence d’une cinquantaine d’entrepreneurs locaux, le lancement de Territoire d'Innovation, un nouveau groupe piloté par le binôme formé d'un élu, Clément Thiery, maire de La Roquette-sur-Siagne, et d'un startupper, Arnaud Géa, cofondateur de la startup Frozmetics. L'ambition affichée par cette nouvelle structure : créer, selon les mots des porteurs du projet, "un espace où on partage des expériences, où on héberge des idées et où l'on construit des projets utiles pour le territoire". Contrairement à InnovaGrasse ou Grasse Biotech, qui restent des structures d'accompagnement et d'hébergement dédiées aux entreprises qu'elles accueillent, Territoire d'Innovation ambitionne de couvrir sur l'ensemble du territoire de la CAPG, les entreprises qui veulent innover, sans distinction de taille ni de statut. (Photo WTM : de gauche à droite, Andy Vanhandenhoven, directeur du développement économique de la CAPG, Arnaud Géa fondateur startup Frozmetics, Virginie Fernandes chargée de mission à la pépinière d’entreprise InnovaGrasse•CAPG et Clément Thiery. maire de la Roquette-sur-Siagne).

Le dispositif s'adresse en effet aussi bien à un grand industriel qu'à une PME ou qu'à une startup en création. Virginie Fernandes, chargée de mission à la pépinière InnovaGrasse-CAPG, qui animera le groupe, l'a illustré lors de la première réunion de travail organisée le 22 juin dernier : celle-ci a réuni huit entreprises du territoire, parmi lesquelles Tournaire, entreprise centenaire dotée d'un service innovation interne, aux côtés d'une startup comme Frozmetics. L'objectif n'est pas d'ajouter une strate supplémentaire à l'écosystème existant, mais de partir des besoins concrets des entreprises, qu'il s'agisse d'accompagnement individuel, collectif, ou de formations, pour leur apporter des réponses adaptées.

Ce travail de diagnostic a déjà débouché sur des outils concrets. Face au constat d'un manque de lisibilité des structures d'accompagnement, une cartographie référençant l'ensemble des partenaires a été créée, ainsi qu'une matrice recensant plus de cinquante partenaires et une centaine de programmes d'accompagnement, permettant d'orienter chaque entreprise vers le bon interlocuteur selon sa problématique. Des acteurs comme Villa Blu de Robertet, incubateur dédié notamment au parfum, ou Initiative Terre d'Azur, membre fondateur du groupe pour les questions de financement, sont ainsi pleinement intégrés à ce processus de mise en relation. Territoire d'Innovation ne se substitue donc pas à ces structures, mais joue le rôle de guichet unique chargé d'orienter efficacement chaque porteur de projet.

Le programme d'action prévoit également un volet formation très pragmatique, à l'image d'une session dédiée à l'intelligence artificielle et à la souveraineté des données, prévue d'ici la fin de l'année. Limitée à cinq entreprises pour en garantir l'efficacité, cette formation d'une journée doit permettre aux participants de repartir avec un outil directement opérationnel, sécurisé et adapté à leurs besoins. Au-delà de cette dimension pratique, les porteurs du projet insistent sur la notion d'ambassadeurs : entreprises, salariés ou partenaires sont invités à référencer leurs compétences pour les mettre au service de l'ensemble de l'écosystème grassois, qu'il s'agisse de parfum, de cosmétique, de spatial, de bâtiment, de digital ou d'intelligence artificielle. Bien dans la ligne de solidarité que défend le Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse.

D'ici la fin de l'année, plusieurs rendez-vous doivent structurer ce nouveau maillon de la chaîne de l'innovation grassoise : une étape du Grazing Forum de Grazing Sud consacrée à l'innovation en octobre, la deuxième édition de la Night Innovation, une délégation Territoires d'Innovation au Soft de la région Sud à Marseille, et une seconde réunion de travail prévue en décembre pour dresser un premier bilan et ajuster les actions pour 2027. Une manière, pour la CAPG, de faire évoluer ce dispositif au rythme des besoins exprimés par les entreprises du territoire.