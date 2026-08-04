La Maison de l'IA organise le mardi 1er septembre, de 18h à 20h, à ALPHA Sophia Antipolis (rue Pierre Laffitte, Biot), un nouvel IAFTERWORK consacré à l'IA et au cinéma. Des scénarios aux effets spéciaux, en passant par la génération d'images et de séquences vidéo, l'intelligence artificielle bouleverse déjà les codes de la création audiovisuelle, ouvrant de nouvelles perspectives aux réalisateurs, scénaristes et artistes tout en soulevant des questions sur la place de l'humain et l'authenticité des œuvres. L'événement se tient en amont du Cinema & Moving Image Summit à Saint-Paul de Vence et fait écho au World AI Film Festival, dont la prochaine édition aura lieu les 6 et 7 avril 2027 sur le territoire, porté notamment par le Département des Alpes-Maritimes, l'Institut EuropIA et le Studio Laffitte.

Julien Raout proposera une conférence immersive et interactive, avec analyses, extraits de films, démonstrations en direct et découverte des outils de création d'images et de séquences par IA. La soirée, organisée par La Maison de l'IA, le SICTIAM, la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, la CCI Nice Côte d'Azur, l'Institut EuropIA et l'Université Côte d'Azur, entend éclairer la manière dont ces technologies redessinent le paysage du cinéma, entre opportunités créatives, défis éthiques et évolution des métiers de l'image.