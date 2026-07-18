C'est un rendez-vous majeur qui s'annonce sur la Côte d'Azur et un grand moment pour Sophia Antipolis. Le 43e congrès mondial de l'IASP (International Association of Science Parks and Areas of Innovation) se tiendra du 27 au 30 octobre dans la technopole et à Cannes, autour d'un thème explicite : “Tech for Humanity: shaping values for a human-centric future”. L'ambition affichée est de montrer comment les parcs scientifiques et les écosystèmes d'innovation peuvent orienter la technologie vers l'humain, l'éthique, la durabilité et la coopération internationale. Un positionnement qui résonne particulièrement à l'heure où l'accélération technologique nourrit autant d'espoirs que d'interrogations. (Photo DR : le Pôle Alpha qui concrétise le concept de "fertilisation croisée" sera au coeur même de ce sommet).

Le programme académique et professionnel, qui se tiendra essentiellement au Palais des Festivals de Cannes, comprend cinq sessions plénières et seize sessions parallèles, avec une très forte participation internationale. Les thèmes de contributions couvrent l'IA responsable, l'entrepreneuriat éthique, l'innovation inclusive, l'action climatique, la cybersécurité, la mobilité, la santé, les smart cities, l'économie bleue ou encore la diplomatie de l'innovation. Le congrès s'ouvrira dès le 27 octobre par une journée d'avant-congrès consacrée à des visites techniques et à des rencontres au cœur du parc technologique, avec des acteurs emblématiques comme Amadeus, la Maison de l'IA, SAP Labs, l'ETSI, Orange Labs, Kyndryl ou l'IPMC. Les moments de convivialité ne sont pas en reste, avec une “welcome reception” au bâtiment ALPHA le 27 octobre, un dîner informel à l'Azur Arena le 28, puis un dîner de gala à Port Vauban, à Antibes, le 29.

Au-delà de son programme, cette édition révèle plusieurs tendances de fond qui traversent aujourd'hui les écosystèmes d'innovation : la montée en puissance d'une IA responsable, l'importance croissante de la souveraineté numérique, la recherche d'une innovation plus inclusive et l'intérêt grandissant pour les liens entre technologie, climat et bien-être social. Se dessine aussi une attention marquée aux écosystèmes hybrides, où recherche publique, startups, grands groupes, institutions et collectivités collaborent davantage, et de plus en plus au-delà des frontières nationales.

Le choix de Sophia Antipolis comme hôte n'est évidemment pas neutre. Le congrès revient dans l'un des berceaux européens des technopoles, avec une cohérence forte entre histoire, capacité d'innovation et dimension internationale. En accueillant l'IASP 2026, la technopole azuréenne entend se repositionner comme une vitrine mondiale des écosystèmes d'innovation, et comme un laboratoire d'une technologie plus humaine, plus utile et mieux assumée politiquement.