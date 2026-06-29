A la veille d'une saison des feux jugée particulièrement sévère, l'EDHEC Climate Institute et la startup niçoise Climate Innov déploient simultanément deux outils complémentaires destinés respectivement aux services de secours et au grand public : SecuFire Action désormais ouvert gratuitement aux acteurs publics ; un site Ensemble pour la forêt qui apporte une information accessible à tous les citoyens exposés au risque.

À l'approche d'un été 2026 qui pourrait, avec le développement du phénomène El Niño, dépasser le record tragique de 2022 et ses 62 000 hectares brûlés, l'EDHEC Climate Institute et son partenaire scientifique Climate Innov annoncent la pérennisation de la mise à disposition gratuite de SecuFire Action auprès de l'ensemble des acteurs publics de la prévention et de la lutte contre les feux de forêt. Réservé aux SDIS, collectivités territoriales, gestionnaires forestiers publics et opérateurs d'infrastructures sensibles, l'accès s'effectue sans contrepartie financière, dans le cadre d'une convention de partenariat tripartite portant notamment sur le partage de retours d'expérience opérationnels. (Photo DR).

ensemblepourlaforêt.fr : une carte actualisée des zones à très forts risques de feux

En parallèle, un site dédié au grand public, www.ensemblepourlaforet.fr, propose météo des forêts et alertes sur les zones à risque. Dédié au grand public, plutôt qu’une “photo quotidienne”, il propose une analyse heure par heure du niveau de risque de départ de feu, avec un horizon d’anticipation de 36 heures. Cette continuité change la nature même de la prévention : au lieu d’une photographie figée du risque, chacun dispose d’une trajectoire vivante, qui intègre l’évolution des conditions météorologiques, de la sécheresse des sols et de l’état de la végétation. Plus de précision, plus tôt, pour agir avant que le risque ne se transforme en départ de feu.

En France, un feu de forêt sur deux trouve son origine dans un geste humain involontaire et les neuf dixièmes sont d’origine humaine : un mégot, un barbecue, une étincelle d’origine domestique ou agricole. Cela signifie aussi qu’un feu sur deux peut être évité. Le site ensemblepourlaforêt.fr met gratuitement à disposition de chacun la carte des zones à très forts risques de feux. Avant une randonnée, un week-end au camping ou simplement un geste du quotidien à proximité d’un massif forestier, un coup d’œil suffit pour adapter son comportement et celui de ses proches. Le message qui est donné : protéger la forêt n’est pas réservé aux pompiers et aux pouvoirs publics. C’est un réflexe que chacun peut adopter, partout en France.

SecuFire Action : le meilleur du spatial, de l'IA et de la modélisation



SecuFire Action combine le meilleur de la technologie spatiale (constellations Sentinel-2, EUMETSAT, Spire Global, GFS, ERA5) de l'intelligence artificielle et de la modélisation physique de la propagation des feux, fondée sur le modèle Balbi développé par le “Projet Feu” du CNRS et de l'Università di Corsica. L'outil rassemble des modules d'aide à la décision (météo de haute précision, topographie, état de la végétation, occupation du sol, prédiction de l'évolution du feu, points d'eau, quadrillage DFCI) que les commandements de terrain peuvent mobiliser progressivement ou dans leur intégralité. Les bénéfices attendus sont mesurables : jusqu'à 30% de réduction de la surface brûlée et un objectif de 10 à 30% de réduction des émissions de CO₂ et de particules fines, grâce à un raccourcissement du temps de décision.

Cette technologie est l'aboutissement du travail de Climate Innov, entreprise franco-tunisienne cofondée en juin 2024 par Ahmed El Fadhel, Pierre-Alain Revelat et David Clares. Née de l'initiative de Pierre-Alain Revelat de réunir l'expertise spatiale d'Ahmed El Fadhel, diplômé d'UniCA et président de TUNSA, l'association tunisienne de l'espace, et l'expérience de terrain de David Clares, la jeune société compte désormais une vingtaine de chercheurs et ingénieurs organisés en cinq divisions scientifiques intégrées : modélisation, data science, acquisition de données satellitaires, gestion des risques climatiques et ingénierie de production. Elle multiplie les partenariats avec des laboratoires du CNRS, d'Inria, de l'Inrae et de l'Université de Toulon, et s'appuie sur Spire Global, propriétaire de la plus grande constellation commerciale de satellites de radio-occultation au monde, pour anticiper les micro-variations de vent et d'hygrométrie qui influencent le comportement du feu.

Pour Camille Angué, directrice de l'EDHEC Climate Institute, cette initiative traduit la responsabilité de mobiliser recherche et innovation au bénéfice de celles et ceux qui protègent les territoires. Ahmed El Fadhel, co-fondateur et CTO de Climate Innov, rappelle de son côté que l'outil ne vise pas à remplacer l'expertise des services de secours, mais à leur fournir, en situation de crise, une information fiable et triée, chaque minute gagnée pouvant faire la différence dans la lutte contre les feux.

Au-delà de l'aide au commandement en temps réel, SecuFire Action se décline aussi pour la prévention, en permettant d'injecter des scénarios météo extrêmes afin de tester les vulnérabilités des territoires, et pour la sécurisation des sites Seveso et industriels, où la modélisation du risque incendie s'intègre aux Plans d'Opération Interne. Couplé au site ensemblepourlaforet.fr, les deux initiatives forment ainsi un dispositif cohérent, articulé autour d'une même conviction : face à la mutation du risque incendie, qui ne se limite plus aux seuls départements du Sud, la recherche et la technologie doivent être mises au service de tous, citoyens comme professionnels.