Recherche publique, entrepreneuriat et intelligence artificielle : l'incubateur confirme sa stratégie d'accompagnement des innovations de rupture avec l'arrivée de cinq nouvelles startups dans les domaines de la santé, de l'industrie, du commerce international, de la femtech et de la parfumerie.

L'Incubateur Provence Côte d'Azur poursuit sa montée en puissance. Dans l'éditorial de sa dernière newsletter, sa présidente, Maureen Clerc, réaffirme les ambitions : faire de l'incubateur un accélérateur de référence pour les startups deeptech issues ou proches de la recherche publique. Une orientation confortée par l'assemblée générale de mai dernier qui a renforcé la gouvernance par l'entrée de Mines Paris-PSL au conseil d'administration et du Village by CA Provence Côte d'Azur au bureau, illustrant le rapprochement entre recherche académique, financement et entrepreneuriat. Les résultats traduisent cette dynamique de l'innovation : depuis sa création, l'incubateur a accompagné 300 projets, dont 154 entreprises toujours actives, représentant 1.650 emplois directs et 159 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 40 % réalisés à l'international. (Photo DR : Juan Antonio Garcia-Sanchez fondateur de DimiCare, prix i-Lab 2025).

Pour 2026, la feuille de route reste résolument tournée vers l'innovation de rupture. L'incubateur entend accompagner une quarantaine de startups, avec une priorité donnée aux projets issus de la recherche publique française. L'accent est également mis sur la solidité des modèles économiques avant les levées de fonds, ainsi que sur une utilisation raisonnée de l'intelligence artificielle pour renforcer l'accompagnement des entrepreneurs, qu'il s'agisse d'études de marché, de veille concurrentielle ou de recherche d'investisseurs.

Cette nouvelle promotion de cinq incubés illustre la diversité des innovations accompagnées. DimiCare Biotech, spin-off de l'Université Côte d'Azur, de l'Inserm et du CNRS, développe une nouvelle génération d'antibiotiques de précision destinés à lutter contre les bactéries résistantes. Lumidou, créée par Marie Aubry et Patrick Quach, mise sur la photobiomodulation pour proposer un dispositif innovant de bien-être intime féminin à domicile, tandis que TradeSource, fondée par Raphaël Dayan, ambitionne de révolutionner le commerce international en transformant les certificats d'entrepôt papier en titres de propriété numériques sécurisés grâce à la blockchain et à un nouveau cadre juridique international.

Les deux autres projets répondent à des enjeux environnementaux et industriels majeurs. CarboneZero6, portée par Carine et Alexandre Cagnoli, veut créer dans les Alpes-Maritimes une véritable filière industrielle du biochar afin de valoriser localement les déchets verts, séquestrer durablement le carbone et produire des matériaux bas carbone pour le bâtiment, tout en développant des applications dans l'agriculture et la dépollution de l'eau. Enfin, Smelody, nouvelle aventure entrepreneuriale de Frédérik Besson après le succès mondial de Perfumist, propose une expérience inédite associant parfum et musique grâce à un flacon breveté diffusant une œuvre classique lors de son ouverture, un concept soutenu par des recherches en neurosciences menées avec l'Université Côte d'Azur.

À travers ces cinq nouvelles incubations, l'Incubateur Provence Côte d'Azur, que dirige Laurent Masson, confirme sa vocation : accompagner des projets à forte intensité technologique jusqu'à leur mise sur le marché, en mobilisant l'ensemble de l'écosystème régional de la recherche, de l'innovation et du financement. Une stratégie qui contribue à faire de la Côte d'Azur l'un des territoires français les plus dynamiques pour l'émergence de startups deeptech capables de répondre aux grands défis industriels, environnementaux et sociétaux.