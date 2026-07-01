Les Jeux de Sophia ont refermé, hier soir, leur 32ᵉ édition sur un bilan qui rejoint les attentes. Selon les chiffres communiqués par Yannick Blancafort, directrice exécutive de Sophia Club Entreprises, l'événement a rassemblé 5 500 participants différents pour un total de 13 000 participations cumulées sur les épreuves et la soirée de clôture, un nouveau record qui succède à celui, déjà exceptionnel, de l'édition 2025. Plus de 420 entreprises ont pris part à cette édition, répartie sur 65 épreuves au total, dont 14 disciplines supplémentaires totalement inédites. Un chiffre à souligner : ces seules nouveautés ont généré 1 500 participations à elles seules, preuve que le pari lancé cette année par l'organisation a porté ses fruits. (Photo DR : la course à pied, reste un des fondamentaux des Jeux de Sophia).

Ce pari, c'était aussi celui de Quentin Vitry, programme manager des Jeux, qui bouclait ici sa première édition gérée de bout en bout après avoir découvert l'événement comme stagiaire il y a quatre ans. Le défi consistait à intégrer quatorze nouvelles épreuves sans allonger la durée globale des Jeux, en profitant de créneaux ajoutés entre midi et 14 heures ou en soirée. Parmi ces nouveautés, deux disciplines ont particulièrement surpris l'organisation par leur engouement : le Pilates et l'Hyrox, qui affichaient complet bien avant le début des Jeux. Les épreuves de course à pied n'ont pas été en reste, la course d'ouverture par équipes d'entreprise ayant à elle seule rassemblé près de 400 participants.

Autre grande nouveauté de cette édition 2026 : le Défi des partenaires, qui a vu s'affronter quatorze équipes représentant les entreprises sponsors des Jeux au niveau “Ambition”, sur une série d'épreuves ludiques. Une initiative destinée à renforcer l'implication des partenaires historiques de l'événement, et qui a trouvé un large écho auprès des entreprises participantes. Fait notable, malgré un épisode de canicule marqué en fin d'édition, les organisateurs ont enregistré très peu de désistements parmi les inscrits, signe d'un engagement fort des participants comme des entreprises envers ces Jeux devenus un rendez-vous majeur de la vie sophipolitaine.

La soirée de clôture, qui s'est tenue hier soir, a réuni à elle seule plus de 600 participants, venus profiter d'une traditionnelle tombola dotée de six lots exceptionnels, dont le très convoité séjour de trois jours et deux nuits au domaine Terre Blanche. Les vainqueurs des challenges individuels masculin et féminin se sont quant à eux vu offrir une sortie en catamaran pour vingt personnes, offerte par Black Tenders Event, tandis que Thalazur comptait également parmi les partenaires récompensant les athlètes.

Au-delà des chiffres, c'est bien la dimension humaine et communautaire de l'événement qui ressort de ce bilan. Le vainqueur du classement individuel masculin a résumé, lors de la soirée de clôture, ce que représentent les Jeux pour de nombreux salariés de la technopole : “Moi, il y a deux choses : mon boulot et les Jeux de Sophia.” Une phrase qui illustre à elle seule ce que l'équipe organisatrice appelle “l'esprit Jeux de Sophia”, ce ciment qui fédère chaque année un peu plus salariés et étudiants du plateau autour du sport et de la convivialité. Fort de ce succès, Sophia Club Entreprises se tourne déjà vers l'édition 2027, la 33ᵉ, avec l'ambition affichée de faire encore mieux, encore plus grand.