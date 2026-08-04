Suite à un accord stratégique de mai 2025 la société grenobloise annonce l'exercice intégral des bons de souscription d'actions détenus par son partenaire espagnol OpenChip Software & Technologies, entraînant l'émission de plus de 2,8 millions d'actions nouvelles.

Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), fournisseur de technologies dédiées au traitement intensif des données du Cloud au Edge, a annoncé le 31 juillet avoir reçu d'OpenChip Software & Technologies le paiement intégral du prix d'exercice des bons de souscription d'actions (BSA) que cette dernière détenait. Cet exercice total des BSA donnera lieu à l'émission de 2 881 577 actions nouvelles Kalray, représentant environ 15% du capital sur une base diluée au 30 juin 2026. Cette opération fait suite à l'accord stratégique signé entre les deux sociétés le 22 mai 2025, qui prévoyait l'émission de ces BSA au profit d'OpenChip, exerçables jusqu'au 31 juillet 2026.

OpenChip est une entreprise européenne de systèmes, fondée par le Barcelona Supercomputing Center et GTD Software Engineering, spécialisée dans les accélérateurs basés sur l'architecture RISC-V et les solutions logicielles full-stack pour l'intelligence artificielle et le calcul haute performance. Basée à Barcelone et en expansion à travers l'Europe, elle revendique des solutions destinées à renforcer la souveraineté numérique européenne. Kalray, société fabless grenobloise de semi-conducteurs, implantée à Sophia Antipolis, développe de son côté les processeurs manycore MPPA®, conçus pour les applications traitant des flux massifs de données, notamment dans les data centers, les AI Gigafactories, les télécoms, le spatial et la défense.