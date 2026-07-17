Un an et demi après une passe financière difficile, le spécialiste européen des DPUs implanté à Sophia Antipolis, affiche +58 % sur son activité au premier semestre 2026 et un EBITDA attendu largement positif.

Le redressement se confirme à Grenoble pour Kalray, le spécialiste européen des DPUs implanté dans la technopole. “Le premier semestre 2026 marque une étape majeure dans la transformation de Kalray” a ainsi relevé Eric Baissus, CEO, à l’occasion de la présentation du chiffre d’affaires des six premiers mois. “En 18 mois, Kalray a profondément transformé son modèle économique et démontre aujourd'hui sa capacité à conjuguer croissance, amélioration de sa rentabilité et création de valeur à partir de ses technologies et de son expertise en conception de semi-conducteurs, dans un monde révolutionné par l’IA”.

Avec pour ce premier semestre un chiffre d'affaires consolidé de 8,5 M€ sur son activité semi-conducteur, contre 5,4 millions un an plus tôt à périmètre comparable, Kalray affiche en effet une croissance de 58 %. Surtout, le groupe anticipe un EBITDA largement positif dès ce semestre. Un signal fort pour une société qui avait traversé une zone de turbulences début 2025, marquée par la cession de son activité “Enterprise” en février de la même année. Cette réorientation, opérée en dix-huit mois, l'a recentrée sur la valorisation de sa propriété intellectuelle et de son expertise en conception de puces.

Le principal moteur de cette dynamique est la signature d'un contrat stratégique majeur, dont le principe avait été annoncé en avril dernier. Aux termes de cet accord, un acteur de premier plan des infrastructures d'IA et de calcul intensif (HPC) (son nom reste couvert par une clause de confidentialité) a acquis une licence non exclusive sur les technologies de Kalray afin de les intégrer au cœur de sa prochaine génération de puces. Kalray accompagnera ce développement en mettant à disposition son savoir-faire en architecture de processeurs à haute performance. Une première reconnaissance de chiffre d'affaires de 2,2 millions d'euros a déjà été comptabilisée au titre de ce contrat sur le semestre.

Cette dynamique s'accompagne d'une extension du partenariat avec l'espagnol Openchip & Software Technologies, pour une durée d'au moins douze mois, afin de poursuivre le développement des nouvelles générations de puces d'accélération de ce dernier. Openchip a par ailleurs fait part de son intention d'exercer ses bons de souscription d'actions, ce qui, en cas d'exercice intégral avant leur échéance du 31 juillet 2026, porterait sa participation à environ 15 % du capital de Kalray sur une base diluée. Un rapprochement qui prend tout son sens alors que le gouvernement espagnol a annoncé son intention d'injecter jusqu'à 116 M€ au capital d'Openchip, dans le cadre de sa stratégie de constitution d'une filière européenne des semi-conducteurs.

Fort de ces signaux, Kalray confirme ses perspectives pour l'exercice 2026 : une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires et une nouvelle amélioration de l'EBITDA. Dans un contexte où la souveraineté technologique européenne s'impose comme un enjeu de premier plan, la société entend se positionner plus que jamais en partenaire de référence des infrastructures de calcul intensif et d'intelligence artificielle.