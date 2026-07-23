Et si la batterie de votre voiture électrique devenait également un maillon essentiel dans l'alimentation de votre logement en énergie solaire ? Ce n'est pas une utopie. Le partenariat pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur que vient de signer l'entreprise niçoise M Solaire Energie avec le réseau national Solarock vise justement à structurer cette recharge bidirectionnelle.

M Solaire Énergie, entreprise niçoise spécialisée dans le photovoltaïque, le chauffage décarboné et la mobilité électrique, rejoint le réseau Powered by Solarock et en devient le premier partenaire actif en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fondée en janvier 2023 par Jean-Brice Mas et Aurélien Merebbah, l'entreprise a connu une croissance rapide, passant de deux à huit collaborateurs en trois ans et accompagnant plus de 400 clients dans les Alpes-Maritimes. Sa particularité : une expertise des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) acquise dès l'origine, quand la plupart des installateurs photovoltaïques abordent encore la mobilité électrique comme un sujet annexe. "Ce qui nous a convaincus chez M Solaire Énergie, c'est d'abord une trajectoire de croissance impressionnante en trois ans, et surtout une longueur d'avance sur la recharge électrique", résume Laure Crémieux, cofondatrice de Solarock. (Photo DR : l'équipe de M Solaire Energie).

Ce partenariat s'inscrit aussi dans une conviction commune aux deux entreprises : l'avenir du solaire résidentiel passe par des installations photovoltaïques systématiquement couplées aux bornes de recharge et aux batteries, où le véhicule électrique devient un véritable maillon du système énergétique du logement. C'est tout l'enjeu de la recharge bidirectionnelle, Vehicle-to-Home (V2H) et Vehicle-to-Grid (V2G), qui permet à la batterie d'une voiture électrique, capable de stocker jusqu'à dix à quinze fois plus d'énergie qu'une batterie domestique classique, de restituer de l'électricité au logement ou au réseau, notamment en réinjectant le soir l'énergie solaire stockée dans la journée. Une technologie déjà éprouvée au Japon et testée dans plusieurs pays européens, et dont le cadre technique et réglementaire se précise progressivement en France et en Europe.

Pour M Solaire Énergie, ce rapprochement doit permettre de transformer cette avance technologique en offres concrètes, tout en conservant son indépendance et son ancrage local. L'entreprise pourra s'appuyer sur les ressources du réseau national : l'ERP propriétaire Solarock Flow, des conditions d'achat négociées à l'échelle du collectif, un flux de prospects qualifiés, ainsi qu'un département R&D dédié aux solutions de stockage et de pilotage énergétique, un atout jugé clé pour structurer une offre de recharge bidirectionnelle. "Nous bénéficions désormais de la force d'un réseau tout en conservant la souplesse d'une TPE", explique Aurélien Merebbah, cofondateur de M Solaire Énergie, qui assure que ce partenariat ne change ni les équipes ni l'organisation locale de l'entreprise, toujours suivie depuis Nice.

Cette alliance s'inscrit enfin dans un contexte régional particulièrement porteur pour le photovoltaïque résidentiel : en 2024, les installations de moins de 36 kW représentaient 36 % des raccordements en Provence-Alpes-Côte d'Azur, contre seulement 10 % en 2020, selon la DREAL PACA. Avec l'arrivée de M Solaire Énergie, Powered by Solarock compte désormais trois partenaires actifs sur le territoire national, aux côtés d'Avenir Solaire Concept dans l'arc alpin et de Moon Énergie en Nouvelle-Aquitaine, confirmant la poursuite du déploiement territorial du réseau.