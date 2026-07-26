Forte des autorisations FDA et CE pour son logiciel de dépistage du cancer du poumon et du succès de son augmentation de capital, la société sophipolitaine termine le premier semestre 2026 avec une trésorerie renforcée à 60,8 M€. Elle affiche aussi un carnet de commandes record iCRO (les essais cliniques) et annonce une accélération du déploiement et du potentiel d'eyonis® LCS.

Median Technologies sur un petit nuage à Sophia Antipolis !. Engagée dans le développement de solutions d'intelligence artificielle pour le diagnostic précoce des cancers, la deeptech a publié ses principaux indicateurs financiers pour le premier semestre 2026, indicateurs marqués par plusieurs avancées significatives. Première bonne nouvelle : l'activité iCRO (essais cliniques), seule source de chiffre d'affaires de la société à ce jour, a généré 11,8 M€ sur la période, en hausse de 4,4 % par rapport au premier semestre 2025, une progression portée par un deuxième trimestre particulièrement dynamique (+11,3 % sur un an). Surtout, le carnet de commandes iCRO atteint un niveau inédit dans l'histoire de la société : 82,4 M€ au 30 juin 2026, en progression de 15,6 % sur un an, offrant selon Median “une forte visibilité sur la croissance future du chiffre d'affaires”. (Photo DR : l'activité ICRO en pleine accélération).

Et puis bien sûr, autre très bonne nouvelle, le semestre a également constitué une étape décisive pour eyonis® LCS, le logiciel dispositif médical basé sur l'IA destiné à la détection et au diagnostic du cancer du poumon dans les programmes de dépistage. En février 2026, Median a obtenu l'autorisation 510(k) de la FDA, ouvrant la voie à la commercialisation aux États-Unis, premier marché mondial du dépistage du cancer du poumon. Cette avancée a été complétée début juillet par l'obtention du marquage CE au titre du règlement européen sur les dispositifs médicaux, élargissant considérablement le marché adressable de la solution. Pour accompagner ce déploiement outre-Atlantique, la filiale eyonis Inc., dédiée à la commercialisation aux États-Unis, a renforcé ses équipes commerciales, de support applicatif et de déploiement, sous la direction d'Oran Muduroglu, tandis qu'un premier partenariat stratégique a été conclu avec Tempus AI.

Sur le plan financier, Median a considérablement renforcé sa position de trésorerie grâce à une augmentation de capital de 50 M€ réalisée en juin 2026, portant ses liquidités à 60,8 M€ au 30 juin. Cette opération permet à la société d'étendre son horizon de financement jusqu'au premier semestre 2028, avec un potentiel prolongement jusqu'au premier semestre 2029 en cas d'exercice intégral des bons de souscription d'actions (BSA) émis en 2025 (environ 12 millions de BSA encore en circulation, représentant un apport de trésorerie potentiel supplémentaire de 44,3 M€). “Le premier semestre 2026 a constitué un tournant majeur pour Median Technologies”, a souligné Fredrik Brag, CEO et fondateur de la société, évoquant à la fois le renforcement de la trésorerie, la solidité de l'activité iCRO et le franchissement des étapes réglementaires majeures pour eyonis® LCS.

Pour la suite de l'année, Median entend concentrer ses efforts sur le déploiement commercial d'eyonis® LCS, en priorité sur le marché américain, tout en poursuivant le développement de nouvelles indications de son portefeuille eyonis®, notamment sur les nodules pulmonaires de découverte fortuite (IPN) et le carcinome hépatocellulaire (HCC). L'activité iCRO, aujourd'hui rentable, devrait quant à elle continuer de croître, portée par son carnet de commandes record et une dynamique commerciale favorable sur ses trois principaux marchés que sont les États-Unis, la Chine et l'Europe.