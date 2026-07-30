Avec ce "premier label accessible à tous", l'entreprise niçoise Ragencia, spécialisée dans les solutions d’ IA, promet de démocratiser la production musicale professionnelle. Au risque de questionner la place réelle de l'artiste "humain" dans le monde musical.

Bonjour les “AI music ecosystems”. C’est dans l’Intelligence artificielle appliquée notamment à la musique et aux sons que s’inscrit la startup niçoise Ragencia, fondée par Thierry David Maman. Spécialisée dans les technologies RAG et agents IA autonomes, la société vient d’ajouter une nouvelle corde à sa partition musicale Newphonia : Newphonia Records. Il s’agit d’un label musical propulsé par l’Intelligence Artificielle qui vient s’associer à deux activités déjà lancées : la création de signatures musicales pour les marques et la musique d’ambiance libre de droits pour magasins, restaurants ou collectivités.

Un parcours artistique qui démarre en 4 étapes

Dans son projet, Thierry David Maman vise tous les talents musicaux qui ne peuvent pas s’exprimer. Son constat ? “Les maisons de disque traditionnelles ne signent plus que des artistes disposant déjà d'une notoriété, laissant de côté des milliers de talents, comme les recalés de la StarAc, cantonnés aux reprises dans les bars, faute de moyens pour enregistrer leur propre musique. Newphonia Records entend combler ce vide en proposant une chaîne de production musicale complète assistée par IA : enregistrement de la voix, direction artistique, composition, arrangement, mixage, masterisation et diffusion sur les grandes plateformes de streaming (Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music).”

Concrètement, le parcours artistique démarre en quatre étapes. L'artiste envoie d'abord un simple enregistrement vocal depuis son téléphone, afin que le système capte son timbre, son intention et sa signature vocale. Il choisit ensuite un univers musical parmi plusieurs genres proposés (Trap, Pop, Afro, Hyperpop, Piano...). Puis Newphonia se charge en deux semaines de produire le morceau (topline, arrangement, mixage et mastering). Dernière étape : le lancement de l'identité artistique, avec cover, snippet promotionnel et distribution sur les plateformes.

Une offre standard avec un album complet de 12 titres

L'offre standard, incluant un album complet de 12 titres, est proposée à 19,90 € par mois ; une offre plus complète, avec trois clips vidéo professionnels, est facturée 99,90 € par mois. Dans les deux cas, l'artiste conserve 50 % des revenus générés par l'écoute de ses titres en streaming, une rémunération que Ragencia présente comme nettement supérieure à celle des circuits traditionnels.

Le modèle économique du label repose sur un mécanisme de financement original, couplé à un autre service de Ragencia : Newphonia Streaming, la plateforme d'ambiance musicale destinée aux lieux recevant du public. Une part importante des revenus générés par ce service est réinvestie pour subventionner les artistes de Newphonia Records (l'offre standard, dont le tarif plein est fixé à 99 € par mois, bénéficie ainsi d'une prise en charge d'environ 70 €, ramenant son coût réel à 29,90 €).

Le label intègre par ailleurs un système de vote communautaire permettant de mettre en avant les albums les plus plébiscités, offrant une visibilité supplémentaire aux artistes soutenus par leur public. “Nous sommes convaincus qu'il existe des milliers d'artistes talentueux qui n'ont simplement jamais eu leur chance”, résume Thierry David Maman, cofondateur de Ragencia, qui ambitionne de lancer plus de 1 000 artistes dès la première année d'exploitation.

Un apport créatif humain qui reste limité

Reste une question de fond, que Ragencia n'esquive pas totalement en insistant sur le fait que “l'intelligence artificielle ne remplace pas l'artiste”. Une fois la voix numérisée pour en préserver le timbre, l'interprétation et les nuances, c'est en effet le programme IA de Ragencia qui prend en charge les paroles (l'IA va créer la musique à partir des paroles), la composition, les arrangements, la direction artistique, la production, le mixage et la masterisation, soit l'essentiel de la chaîne créative habituellement associée au travail d'un artiste, d'un compositeur ou d'un réalisateur artistique.

Si le projet se “construit autour de l'univers défini avec l'artiste” et une “maîtrise de son identité vocale numérisée”, l’apport créatif humain reste aussi limité. Cela même si, pour la suite du parcours musical, une direction artistique “humaine” est proposée ainsi qu’un studio d’enregistrement pour les vidéos. Newphonia Records n’en ouvre pas moins, avec un grand lancement prévu à la rentrée de septembre, la porte à une nouvelle génération de chanteurs et musiciens.