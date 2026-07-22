Epilogue. Startup marseillaise spécialisée dans la livraison de médicaments, NexumPharma a repris à la barre du tribunal de commerce de Nice les actifs de LivMed’s, le “Uber du médicament” liquidé en avril 2026 à l’issue d’une longue bataille juridique avec l’Ordre des pharmaciens.

L'épilogue pour LivMed's. Surnommée le “Uber du médicament” (ou pour les détracteurs "bébé Amazon"), la start-up niçoise fondée en 2020 avait été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nice le 8 avril 2026, au terme d'une bataille juridique avec l'Ordre des pharmaciens. Après la date limite de dépôt des offres fixée au 1er juillet, c'est NexumPharma, jeune société marseillaise de e-santé, plus jeune qu'elle (création fin 2022) qui a été désignée repreneur des actifs (marque et historique) début juillet, l'annonce ayant été rendue publique à la mi-juillet. (Photo DR).

Dans le domaine de la livraison de médicaments, les deux sociétés n'occupent pourtant pas exactement le même terrain. LivMed's s'était positionnée sur la livraison de médicaments soumis à prescription médicale obligatoire, en plus de la parapharmacie, ce qui constituait sa singularité, mais aussi la source de son contentieux avec l'Ordre des pharmaciens. NexumPharma, elle, se limite pour l'instant aux médicaments en accès direct, sans ordonnance, livrés via un réseau de pharmacies partenaires et le réseau Uber Eats. Elle se distingue également par son modèle économique : là où LivMed's, pour aller vite, avait levé 4,5 M€ auprès d'investisseurs comme CMA CGM, Sanofi ou le family office Afflelou, NexumPharma n'a réalisé aucune levée de fonds, son dirigeant Carlos Benejam Molero revendiquant vouloir “y résister”.

Le rachat (le montant n’a pas été dévoilé) porte sur les actifs de LivMed's (marque et historique) mais pas sur l'ensemble du périmètre mis en vente par la start-up niçoise : NexumPharma n'a pas souhaité reprendre Pharmanity, le logiciel BtoB de gestion des stocks en pharmacie, ni la marque ViteMonMedoc, ni le nom de domaine “mapharmacieenfrance.fr”. L'objectif affiché est d'abord d'assurer la continuité du service pour les utilisateurs de LivMed's, dont il resterait plusieurs milliers, quoique en grande partie dormants, ainsi que quelques centaines de pharmacies partenaires.

À travers cette reprise, Nexum Pharma ambitionne de consolider sa position sur le marché de la livraison pharmaceutique à domicile en intégrant la technologie et l'activité de LivMed's à son propre modèle, déjà proche de celui de la start-up niçoise. Carlos Benejam Molero évoque une remise en conformité réglementaire préalable et compte s'appuyer sur un arsenal déjà développé (standard téléphonique intelligent, scan d'ordonnances, agent IA) avant d'envisager, “pas à pas”, une fusion des deux marques. Revendiquant au moins 1.200 commandes mensuelles, NexumPharma affiche par ailleurs une ambition internationale, avec un lancement en cours en Espagne et au Portugal.