Quatre mois après une levée de fonds de 2 M$, la startup niçoise fait partie des 14 lauréats de l'appel à projets “Technologies innovantes des univers virtuels immersifs” et obtient un soutien de 1,2 M€ pour accélérer le développement de sa technologie. Une reconnaissance institutionnelle de sa valeur deeptech et une confirmation de ses ambitions dans la 3D immersive.

Nouvelle étape dans l'ascension de Solaya. Fondée à Nice en 2024 par Mariem Farhat et Massimo Moretti, la startup vient d'être retenue parmi les 14 lauréats de l'appel à projets “Technologies innovantes des univers virtuels immersifs”, l'un des dispositifs les plus sélectifs du plan France 2030. Opéré par Bpifrance pour le compte de l'État, ce programme accompagne les entreprises développant des briques technologiques stratégiques destinées aux futurs univers immersifs. À la clé pour Solaya : un financement de 1,2 million d'euros destiné à accélérer son développement et une reconnaissance institutionnelle qui confirme le potentiel de sa technologie. (Photo DR : les deux fondateurs de Solaya, Mariem Farhat et Massimo Moretti).

Lancé en 2024, cet appel à projets vise à faire émerger une filière française et européenne souveraine dans les technologies immersives, un domaine devenu stratégique face à la concurrence américaine et asiatique. Les projets retenus doivent permettre de franchir des étapes technologiques majeures, d'industrialiser des solutions innovantes et de renforcer le positionnement des entreprises sur les marchés internationaux. Les technologies soutenues couvrent notamment la réalité virtuelle et augmentée, les jumeaux numériques, la simulation, la modélisation 3D, les logiciels intégrant l'intelligence artificielle ou encore les outils d'interopérabilité.

Solaya a été distinguée pour son projet REAL 3DS, qui ambitionne de développer une solution capable de reconstruire automatiquement un modèle 3D texturé à partir d'une simple vidéo réalisée avec un smartphone. Grâce à l'intelligence artificielle, cette technologie doit permettre de produire rapidement des modèles numériques de haute qualité sans recourir à des équipements spécialisés. Au-delà du e-commerce, les applications sont nombreuses : industrie, patrimoine, architecture, formation, santé, jumeaux numériques ou encore robotique, autant de secteurs où la compréhension du monde physique par les machines devient un enjeu majeur.

Cette nouvelle distinction intervient seulement quatre à cinq mois après la levée de fonds de 2 millions de dollars réalisée par Solaya auprès du fonds new-yorkais Betaworks, qui avait également marqué le lancement officiel de son application mobile. Pour la jeune pousse azuréenne, le soutien de France 2030 constitue bien plus qu'un financement complémentaire. Il représente une validation de sa feuille de route technologique par l'État et les experts de la filière deeptech, tout en lui donnant les moyens de recruter, d'intensifier sa R&D et d'accélérer sa mise sur le marché. À peine deux ans après sa création, Solaya s'impose ainsi comme l'une des startups françaises les plus prometteuses dans un domaine appelé à jouer un rôle central dans l'économie de l'IA physique et des univers immersifs.