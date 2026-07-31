C’est une belle histoire que sont en train d’écrire quatre étudiants de SKEMA Sophia lancés dans l’organisation d’un TEDx sur le campus de leur école. Sur le thème des “Architectures de l'improbable”, ils attendent plus de 400 participants le 4 novembre prochain pour ce rendez-vous qui sera le premier TEDx sophipolitain et le plus grand TEDx jamais organisé par la Business School.

Une première à Sophia Antipolis qui accueillera le 4 novembre sur le campus SKEMA son premier grand TEDx. Baptisé TEDxSKEMA Sophia Antipolis, il est porté par les membres du SKEMA Ventures Club, l'association étudiante entrepreneuriale de l'école, et ambitionne de réunir jusqu'à 490 participants dans le grand amphithéâtre du campus (la capacité de la salle), une jauge inédite pour un TEDx organisé par SKEMA, puisque toutes les éditions précédentes de l'école s'étaient tenues sous licence limitée à 100 personnes. L'équipe organisatrice, composée de quatre étudiants tout juste sortis de licence et qui entrent en Master de Management, y voit déjà “une très belle réussite” dans cette montée en gamme. (Photo DR : les quatre étudiants avec, de gauche à droite, Yoann Napolier, Milo Somnier-Meyer, Mathys Cavelier et Vladimir Gliznitsa).

A partir de SKEMA Venture Club

L'idée est née en septembre dernier, lorsque deux des futurs organisateurs, cherchant à rejoindre une association d'entrepreneuriat, ont découvert que Skema Venture Club était à reprendre. “On s'est dit que ça pourrait être sympa de reprendre l'asso. Et j'ai dit à Milo : ce serait bien qu'on organise un TEDx”, raconte Mathys, qui confie avoir eu le sentiment qu'il s'agissait là de “quelque chose qui n'avait jamais vu le jour à Sophia” et qui méritait d'être tenté, quitte à “rater un an de nos études” si le projet n'aboutissait pas. Venus de régions extérieures à l'écosystème sophipolitain (la Normandie et Lyon), les deux étudiants ont voulu, en découvrant la technopole, “faire les choses en grand”. L'équipe, qui depuis s’est élargie, se compose aujourd’hui de quatre membres qui se sont pour la plupart rencontrés en cours avant de rejoindre l'association.

Comment ils sont obtenu la licence officielle de TEDx

Obtenir la licence officielle de TEDx n'a rien eu d'évident. Les organisateurs ont d'abord dû comprendre les deux voies possibles pour monter un événement : soit organiser un TEDx classique, mais avec une jauge de spectateurs limitée à moins de cent, soit suivre un apprentissage dédié dans l'un des lieux de formation de TEDx, situés aux États-Unis, au Canada et en Autriche. Ayant pour ambition de faire de cet événement le temps fort de leur scolarité, les étudiants ont préféré chercher une personne détentrice de la licence permettant de débloquer la jauge. Ils ont ainsi contacté d'anciens organisateurs de TEDx via le réseau parisien, jusqu'à trouver une personne ayant déjà piloté le TEDxIAE et le TEDxCanebière à Marseille, qui leur a permis d'obtenir cette licence dans les conditions souhaitées. Une fois le thème et les intervenants définis en interne, un dossier a été soumis à l'organisation TED, qui l'a validé.

Le thème des "Architectures de l'improbable"

Le choix du thème, “Architectures de l'improbable”, est le fruit de plusieurs échanges entre les membres de l'équipe. Après avoir écarté un premier sujet centré sur l'échec, jugé “trop banal”, les organisateurs ont voulu un thème plus universel, capable de souligner que les structures qui nous entourent ne sont jamais nées d'un plan parfaitement exécuté, mais de l'improvisation et du chaos transformés en création. Ce thème a directement été pensé en résonance avec l'histoire de Sophia Antipolis elle-même, en clin d'œil à son fondateur Pierre Laffitte, dont la technopole est elle aussi née, selon les mots des organisateurs, “d'un certain néant” devenu aujourd'hui une évidence.

Refléter la diversité de l'écosystème sophipolitain

Quatre domaines d'intervention ont été retenus pour incarner ce thème et refléter la diversité de l'écosystème sophipolitain : entrepreneuriat/business, art, sport et sciences (assimilées à la sociologie). L’ambition est d'aligner chaque domaine sur les réalités du territoire : le pôle de recherche du CNRS et de l'École des Mines pour les sciences, le Pôle Alpha et SKEMA pour le business, le dynamisme sportif quotidien observé sur le campus pour le sport.

Business, science, technologie, art et sport

Côté intervenants, une dizaine de speakers sont attendus, à raison d'un ou deux par domaine, sans que les noms ne soient encore dévoilés. Quelques indices ont été cependant donnés : le domaine business accueillera notamment un ancien dirigeant devenu président d'une firme multinationale de haute technologie, qui reviendra sur la création et l'essor de son entreprise, ainsi que des interventions sur la pérennité des organisations et le rapport au travail. Le domaine science mettra en avant un chercheur double lauréat d'une bourse ERC (une distinction que l'écosystème sophipolitain connaît bien, Eurecom notamment en ayant obtenu huit au fil du temps). Cela aux côtés de sujets touchant à la philosophie, à la technologie, au sport, à l'art et à l'astrophysique.

A noter que le calendrier de l'événement a par ailleurs été construit en tenant compte du congrès mondial de l'IASP (du 27 au 30 octobre), certains intervenants du TEDx devant également prendre la parole lors de ce rendez-vous international des parcs technologiques qu’organise cette année Sophia Antipolis.