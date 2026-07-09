Installée au Pôle Alpha Sophia Antipolis, la startup cannoise dirigée par Étienne Lorant a reçu le Trophée "Jeune Entreprise" doté de 15.000 € pour son projet "Oasis urbain". Une innovation qui entend répondre aux défis de la ressource en eau et de l'adaptation climatique en transformant l’humidité de l’air en eau potable.

"Et si l'eau pure venait de l'air ?" C'est autour de cette idée que Serenity a été créée à Cannes en 2024 et a assuré son développement. Aujourd'hui installée au Pôle Alpha Sophia Antipolis, la jeune pousse fondée par Étienne Lorant vient de recevoir une nouvelle distinction : le Trophée "Jeune Entreprise". Il est assorti d'une dotation de 15.000 euros, et a été remis lors de la première Journée de l'Eau organisée vendredi 2 juillet au DOME de Valberg par le Département des Alpes-Maritimes, en partenariat avec Université Côte d'Azur, sa Fondation et l'IMREDD. Le prix récompense son projet "Oasis urbain", une solution de rafraîchissement totalement autonome qui associe captation de l'humidité atmosphérique, énergie solaire et micro-nébulisation pour créer des îlots de fraîcheur dans l'espace public. (Photo DR : Etienne Lorant -2ème à gauche- lors de la remise du prix à Valberg en présence de Charles Ange Ginesy président du département).

Au cœur de la technologie développée par Serenity figurent des générateurs d'eau atmosphérique capables de transformer l'humidité de l'air en eau potable. Après condensation, l'eau est filtrée, stérilisée, reminéralisée puis stockée dans un circuit sécurisé afin de garantir une qualité optimale. La startup met en avant une eau exempte de microplastiques, de PFAS, de chlore et de contaminants, certifiée par des laboratoires indépendants. L'objectif est de proposer une ressource locale, sans forage, sans raccordement aux réseaux et sans bouteilles en plastique, en réponse aux enjeux croissants de souveraineté hydrique et de préservation de la ressource.

Le modèle de Serenity s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises, collectivités, établissements de santé, exploitations agricoles ou sites isolés. La gamme couvre des fontaines produisant quelques dizaines de litres par jour jusqu'à des équipements industriels capables de générer plusieurs milliers de litres quotidiennement. L'entreprise développe également des solutions sur mesure pour des applications humanitaires, militaires ou insulaires. Déjà engagée dans un déploiement en Grèce et au Mexique, elle bénéficie du label Solar Impulse, qui distingue les solutions conciliant performance économique et impact environnemental positif, et travaille à renforcer la fabrication française de ses équipements.

Pour Étienne Lorant, cette distinction vient conforter une ambition plus large : repenser notre rapport à l'eau en s'appuyant sur une ressource disponible partout : l'humidité de l'air. Le dirigeant souligne également le rôle déterminant de l'écosystème azuréen dans cette montée en puissance. Son implantation au Pôle Alpha Sophia Antipolis lui a notamment permis d'accélérer son développement international, d'obtenir sa conformité européenne et de nouer des partenariats stratégiques. Avec ce nouveau trophée, Serenity confirme sa place parmi les jeunes entreprises innovantes qui entendent apporter des réponses concrètes aux défis de l'eau et du changement climatique. Des enjeux auxquels cette période de canicule nous sensibilise tout particulièrement.