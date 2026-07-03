La 4ᵉ édition de la Rentrée des entrepreneurs se tiendra le 15 septembre au Hub de l'Innovation. Plus de 400 entrepreneurs attendus pour cette matinée.

La Métropole Nice Côte d'Azur organise le 15 septembre de 9 à 13 heures la quatrième édition de la Rentrée des entrepreneurs, un rendez-vous destiné aux porteurs de projets et aux jeunes entreprises. Accueilli au Hub de l'Innovation, l'événement réunira plus de 60 partenaires experts pour accompagner les entrepreneurs sur les questions de financement, d'accompagnement, d'innovation et de démarches administratives.

Plus de 400 entrepreneurs sont attendus pour cette matinée qui alternera ateliers pratiques et échanges personnalisés avec les acteurs de l'écosystème azuréen. Une occasion de faire avancer son projet, quel que soit son stade de maturité, en bénéficiant des conseils des principaux partenaires de la création d'entreprise sur le territoire.