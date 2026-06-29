A la veille du lancement de VivaTech, le 16 juin dernier, les huit lauréats azuréens du programme Scale-Up Excellence 2026 ont pitché à Paris devant l'ensemble des Capitales French Tech, dans le cadre d'un dispositif national co-porté cette année par douze capitales et destiné à préparer les futurs membres du French Tech 120. Cette promotion illustre la diversité de l'écosystème de la Côte d'Azur : Akidaia (authentification physique sans réseau), Legapass (accompagnement des notaires sur les successions et la lutte anti-blanchiment), Delicity (gestion de livraisons et réservations pour restaurateurs) et Active Asset Allocation (ingénierie financière pour investisseurs institutionnels) y côtoient BG Environnement (valorisation des déchets non dangereux), DataGreen (datacenters bas carbone pour l'IA), Solaya (scanner 3D par smartphone grâce à l'IA) et MySunbed (réservation d'espaces de loisirs haut de gamme en Europe).

La soirée s'est conclue par deux keynotes signées Jean-Paul Medioni (Matawan) et Pierre-Henri Deballon (Weezevent), à l'occasion d'un événement marquant à la fois l'onboarding de la promotion 2026 et l'offboarding de celle de 2025. Pendant un an, les huit entreprises bénéficieront de mises en relation avec des grands groupes, des fonds d'investissement et des décideurs publics, ainsi que d'échanges avec des dirigeants déjà passés par le French Tech 120 ou le Next40. Prochain rendez-vous fixé au 24 septembre, sur le thème “Sales & International”.