Les résultats du SIGEM 2026 viennent d’être publiés. Pour la 6ème année consécutive, SKEMA Business School confirme sa place dans le Top 6 des grandes écoles de management françaises. À la rentrée de septembre, ce sont désormais 570 étudiants issus de la filière ECG qui la rejoindront. L’école enregistre également une progression significative auprès des préparationnaires littéraires, avec 80 intégrés, contre 67 en 2025. Une évolution qui témoigne de l’intérêt croissant de ces profils pour le projet qu'elle porté. Pour rappel, en amont des affectations, 8 301 candidats avaient choisi de présenter SKEMA au concours de la Banque Commune d’Épreuves, contre 8 155 l’an dernier, soit une progression de 1,8 %. C'est ainsi l’école la plus choisie par les candidats parmi les établissements membres de la BCE (Banque commune d’épreuves) confirmant son attractivité dans l’ensemble des grandes filières ECG (Economique et Commerciale, voie Générale).

“L’attractivité croissante de SKEMA auprès des préparationnaires confirme la pertinence de notre projet académique. Le lancement d’INGENIUM traduit notre ambition de proposer un parcours d’excellence fondé sur la curiosité intellectuelle, l’interdisciplinarité et l’ouverture au monde. Ces résultats confirment également que notre ADN international, qui constitue depuis toujours l’une des grandes forces du Programme Grande École, répond pleinement aux aspirations des nouvelles générations d’étudiants”, soulignent Patrice Houdayer, directeur des affaires académiques et de l'international, et Sylvie Jean, directrice du Programme Grande École.