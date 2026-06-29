L'école, dont l’un des campus majeur est à Sophia Antipolis, porte son réseau de partenariats d'excellence à 210 établissements, renforçant son ambition de devenir l'une des plateformes mondiales d'enseignement supérieur les plus intégrées du secteur.

SKEMA Business School annonce la signature de 30 nouveaux accords académiques couvrant 25 pays répartis sur quatre continents, avec une Europe particulièrement représentée (17 nouveaux accords) et une Asie en forte croissance (9 partenaires en Inde, Chine, Japon, Taïwan et Thaïlande). Parmi les établissements concernés figurent Waseda University, CEIBS, IE Business School, plusieurs Indian Institutes of Management, Maastricht University ou encore la Harvard Division of Continuing Education. Pour Alice Guilhon, directrice générale, et Patrice Houdayer, directeur des affaires académiques et de l'international, l'objectif n'est pas de simplement additionner des accords, mais de construire un écosystème mondial cohérent offrant aux étudiants un accès privilégié aux meilleurs environnements académiques, économiques et culturels de chaque région du monde. (Photo DR : l'entrée du campus SKEMA de Sophia Antipolis).

Cette dynamique s'inscrit dans le plan stratégique UNVEIL 2025-2030, qui prévoit notamment l'ouverture de deux nouvelles implantations en Inde et en Australie. Concrètement, ces accords se traduisent par un accès élargi à des institutions parmi les plus sélectives au monde : dès septembre 2026, 40 étudiants du MSc Strategic Management & Consulting suivront chaque année trois semaines à la Harvard Summer School, l'une des plus importantes cohortes internationales accueillies par l'université. SKEMA dispose désormais d'environ 220 places annuelles réparties entre Harvard, New York University, UCLA Extension, UC Berkeley et le Triple Master avec Loyola University et la Ludwig-Maximilians-Universität de Munich.

Avec ce réseau porté à 210 partenaires académiques d'excellence (dont près de 90% accrédités internationalement ou classés parmi les 100 meilleures universités mondiales) SKEMA conforte un modèle hybride articulant ses dix implantations internationales propres et son maillage de partenariats. L'école revendique ainsi près de 3 000 étudiants en mobilité internationale chaque année, sur un total de 11 000 étudiants issus de plus de 130 nationalités, confirmant sa transformation progressive en véritable plateforme mondiale d'enseignement supérieur.