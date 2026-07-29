Premier rendez-vous majeur à la rentrée pour le nouveau Collectif des Associations Professionnelles de Sophia Antipolis avec, le 1er octobre au Pôle Alpha, une soirée networking à l'intention des acteurs de la technopole.

Le Collectif des Associations Professionnelles de Sophia Antipolis (CAPSA), qui fédère une trentaine d'associations professionnelles du territoire, organise sa première soirée networking au Pôle Alpha Sophia le jeudi 1er octobre 2026, à partir de 17h, sous le haut patronage de la CASA. Cet événement, premier rendez-vous majeur du collectif, réunira associations professionnelles, institutions, établissements d'enseignement, entrepreneurs et professionnels du territoire autour d'un objectif commun : favoriser les rencontres, les échanges et les collaborations au sein de l'écosystème sophipolitain. Au programme : découverte des associations professionnelles du territoire, rencontres et networking, animations inédites, intervenants invités et cocktail convivial, avec quelques surprises que le CAPSA promet de dévoiler dans les prochaines semaines.

Pour cette première édition, le collectif a choisi un lieu symbolique : le Pôle Alpha, tout nouveau cœur de l'innovation de Sophia Antipolis, inauguré cette année. Pensé pour favoriser les rencontres, l'innovation et la fertilisation croisée entre entreprises, startups, chercheurs et institutions, ce lieu totem de la technopole incarne, selon le CAPSA, les valeurs de coopération qui animent le collectif, et offrira à cette occasion aux participants une belle opportunité de découvrir ou redécouvrir ce site. L'inscription à cette soirée est gratuite mais obligatoire.