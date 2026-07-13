Rebranding pour AICO Technology. Fondée par Edgar Lemaire, la spin-off du LEAT de Sophia Antipolis, a choisi de changer de nom pour mieux refléter la réalité de son projet. Durance, qui renvoie à durée, endurance, vise à l’affirmer comme une société qui construit des briques d'intelligence artificielle et de silicium dédiées à l'autonomie robotique.

Fondée par Edgar Lemaire, lauréat i-PhD 2024, lauréat des SophIA Awards 2023, AICO Technology, spin-off du LEAT (Laboratoire d'Electronique, Antennes et Télécommunications ) de Sophia Antipolis a changé d'identité en mars dernier pour devenir Durance. La raison ? AICO n'avait jamais été pensé comme un nom définitif. Comme l'explique son cofondateur Edgar Lemaire, il s'agissait d'un “placeholder”, un nom provisoire resté plus longtemps que prévu et qui ne reflétait plus la réalité du projet. Ce rebranding accompagne une montée en ambition : Durance, actuellement en incubation dans l'Incubateur Provence Côte d'Azur, veut désormais s'affirmer comme une société qui construit des “brains for robots”. Il s’agit de briques d'intelligence artificielle et de silicium dédiées à l'autonomie robotique, avec pour mission de réduire la consommation énergétique et la complexité de l'IA embarquée à la périphérie. (Photo DR : Durance dans le cerveau des robots).

Dans ses résonances, le choix de Durance n'est pas anodin : le nom renvoie à l'idée de durée, d'endurance et de fonctionnement prolongé, en cohérence avec le positionnement de la jeune pousse, qui propose une technologie de calcul frugale permettant aux robots de fonctionner plus longtemps sans épuiser leur batterie. Le changement de nom s'est d'ailleurs accompagné du lancement de RIVER, une technologie de silicium “brain-inspired” destinée à la vision par ordinateur en robotique, avec deux promesses : une meilleure autonomie énergétique et une intégration plus simple que les solutions matérielles d'IA conventionnelles.

RIVER est le processeur de vision neuromorphique de Durance, pensé pour faire tourner de l’IA embarquée dans des robots, drones et systèmes autonomes avec beaucoup moins d’énergie qu’une architecture classique. L’idée est de reproduire, sur silicium, une logique brain-inspired : au lieu de calculer en continu, le système traite surtout les informations utiles quand elles apparaissent, grâce à un fonctionnement événementiel et à une gestion fine de la sparsité. Durance présente ainsi RIVER comme une technologie adaptée à la perception visuelle, à la navigation autonome, à la détection d’objets et à certains usages de SLAM en robotique.

Si AICO est devenu Durance, ce n'est donc pas pour masquer un problème, mais pour aligner la marque sur sa vision stratégique : incarner une nouvelle génération de calcul embarqué, pensée pour l'autonomie, l'efficacité énergétique et la robotique intelligente.