Pour la troisième année consécutive, risingSUD a participé le 1er juillet au Sommet “Choose France – Édition Royaume-Uni”, organisé par Business France et l'Ambassade de France à Londres pour encourager les échanges économiques entre les deux pays. Pour l'agence régionale de développement économique, une occasion de mettre en avant le dynamisme économique de la région Sud, qui a accueilli 95 projets d'investissements britanniques depuis 2015, notamment dans des secteurs stratégiques comme l'intelligence artificielle, la santé et la décarbonation. Trois entreprises régionales l'ont accompagné pour présenter leur savoir-faire à un écosystème britannique particulièrement réceptif aux enjeux de transformation et de transition. Meritis était l’une des trois avec Rofim et Re-Lion Factory.

Basé à Sophia Antipolis, ce cabinet de conseil informatique accompagne les organisations dans leurs projets de transformation digitale, d'ingénierie industrielle, de finance et de cybersécurité. L'entreprise azuréenne a franchi le cap des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024 et a renforcé sa présence internationale avec l'acquisition, en 2025, de Neofin Advisory, un cabinet bancaire présent à Londres, Paris et Lisbonne. Sa participation au Sommet londonien illustre l'attractivité croissante de l'écosystème sophipolitain auprès des investisseurs et décideurs britanniques, dans un contexte où les entreprises des deux côtés de la Manche doivent conjuguer croissance durable, évolutions réglementaires et nouvelles attentes du marché.