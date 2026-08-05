Après sa naissance officielle en mai depuis Sophia Antipolis, le groupe fondé autour de TAS Cloud Services consolide son maillage territorial dans le Sud de la France avec l’acquisition, portée par la holding Evolem, d’un spécialiste des services managés et du cloud et prépare déjà une acquisition supplémentaire.

La holding familiale d'investissement Evolem a annoncé en juillet l'acquisition de la société Hexawin par le Groupe Nubevia à Sophia Antipolis, son pôle d'hébergement, de cloud et de services aux infrastructures digitales. Basé à Vitrolles avec une présence à Montpellier, Hexawin s'est imposé comme un partenaire de confiance pour les PME et ETI de sa région, spécialisé dans les services managés (offre MSP), l'infogérance de parcs informatiques en régie et à distance, ainsi que le déploiement de solutions cloud et télécom. Fort d'une vingtaine de collaborateurs, la société réalise un chiffre d'affaires d'environ 4 millions d'euros, caractérisé par une forte récurrence des revenus. (Photo DR).

Cette opération marque une nouvelle étape pour Nubevia, né en mai dernier du rapprochement de TAS Cloud Services (acteur historique de l'hébergement souverain implanté sur la technopole depuis 1997), d'ARD-Com et d'Hosteur. Le groupe peut ainsi s'appuyer aujourd'hui sur un réseau de 13 datacenters, dont deux en propre, les certifications HDS et ISO 27001, et une présence en France, en Italie et en Suisse. L'intégration d'Hexawin vient consolider sa présence dans le Sud-Est de la France tout en lui ouvrant de nouvelles perspectives en Occitanie. Les synergies attendues se déploient à deux niveaux : d'une part une infrastructure de support de haute qualité capable d'accompagner l'ensemble des entités opérationnelles du Sud, d'autre part d'importantes opportunités de ventes croisées entre l'offre MSP très aboutie d'Hexawin et l'offre de cloud souverain portée par Nubevia.

Cette acquisition s'inscrit aussi directement dans la stratégie de croissance annoncée dès la création du groupe : atteindre 100 millions d'euros de chiffre d'affaires à cinq ans, combinant acquisitions ciblées et développement organique appuyé sur le cross-selling auprès des près de 450 clients B2B existants. Rahif Daher, CEO du Groupe Nubevia, s'en félicite : “Ensemble, nous renforçons notre ambition de devenir le partenaire souverain de référence de nos clients, guidés au quotidien par notre conviction profonde Moins de big tech, plus de big human”. Président fondateur d'Hexawin, Nicolas Tephany salue de son côté l’opportunité “de franchir un nouveau palier de développement en s'appuyant sur des infrastructures souveraines de premier plan, tout en préservant l'agilité et la proximité qui font l'ADN de sa société”.

Pour Samuel Saucourt, Partner chez Evolem, cette acquisition illustre la capacité de la holding à accompagner activement ses participations dans leurs ambitions de croissance externe, en consolidant la palette de services d'un groupe qui se veut “agile, résilient” face aux enjeux technologiques de ses clients. Dans cette ligne, une seconde acquisition devrait d’ailleurs être annoncée à l'orée de la rentrée de septembre. La marche est engagée.