Créé en janvier dernier par Thierry Hubert, le laboratoire de R&D dédié à l'intelligence artificielle compte désormais sept personnes, dont Fabien Astic, l'un des cofondateurs de la startup ExactCure, et a installé son siège chez Newton Offices.

C'est une nouvelle aventure technologique qui prend racine dans la technopole. En janvier dernier, Thierry Hubert a créé à Sophia Antipolis Softforge Labs, un laboratoire de R&D dédié au développement de systèmes d'intelligence artificielle avancés. Un professionnel reconnu que ce spécialiste des technologies d'entreprise, de l'IA (dont il défend une approche éthique et humaniste) et des systèmes de reconnaissance de patterns. (Photo DR : Thierry Hubert).

Deux projets structurants déjà en cours

Ancien d'IBM, il a travaillé aux États-Unis et à Paris sur les technologies de gestion des connaissances associées à l'IA, notamment autour des premières générations de solutions cognitives comme IBM Watson. Il est aussi, depuis août 2024, cofondateur et président de Softforge Innovation Inc., un cabinet américain de venture acceleration. Mais la société sophipolitaine, elle, n'est pas un duplicata de l'entité américaine : elle s'est construite autour d'un concept central, la création d'experts IA intégrés aux équipes humaines, capables d'apporter une assistance spécialisée dans un domaine professionnel précis.

Deux projets structurants sont actuellement en développement. Le premier, Unisia, conçu pour une entreprise américaine, concerne la neurodivergence chez l'enfant (TDAH, autisme, haut potentiel intellectuel, troubles des apprentissages). Il s'articule autour d'un "compagnon" intelligent destiné à soutenir les familles et les professionnels intervenant dans ces contextes complexes. Le second, baptisé AmpsPump, s'inscrit dans la mobilité électrique. Reposant sur une architecture de gestion énergétique innovante, il vise à optimiser non seulement la recharge des véhicules électriques, mais aussi leur intégration intelligente au réseau (smart grid), en combinant stockage d'énergie, pilotage dynamique de la puissance et capacités bidirectionnelles.

Permettre à chaque professionnel confirmé de transposer son expertise

Six mois après sa création, la jeune société continue de s'étoffer. Installée chez Newton Offices, à Sophia Antipolis, elle compte désormais sept personnes. Elle vient notamment d'être rejointe par Fabien Astic, l'un des cofondateurs de la startup sophipolitaine ExactCure, spécialisée dans le jumeau numérique du patient. L'équipe, qui collabore avec l'entité nord-américaine, développe aussi ses partenariats : avec les acteurs du territoire, entreprises innovantes et établissements académiques comme EURECOM, mais également à l'international. Softforge Labs travaille ainsi avec l'Université du Kansas, reconnue pour ses travaux sur le comportemental et le suivi de traumatisme.

Mais l'ambition de Thierry Hubert va au-delà de ces premiers projets. Sa vision : bâtir un écosystème où chaque professionnel pourra créer son propre IA Expert, capable de transposer sa compétence métier dans un système intelligent. L'objectif est de permettre la valorisation de l'expertise individuelle à travers une plateforme collaborative d'équipes augmentées, ouvrant la voie à de nouveaux modèles économiques fondés sur la connaissance. Un superbe challenge à suivre.