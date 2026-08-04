Un Summer Camp 100% féminin du 11 au 20 août, au campus Pierre Laffitte qui accueille la 2ᵉ édition de ce programme gratuit destiné à faire découvrir l'ingénierie à des collégiennes et lycéennes venues de toute la France.

Transformer des adolescentes en ingénieures le temps d'un été : c’est le pari de Mines Paris – PSL qui organise, du 11 au 20 août, la deuxième édition de son Summer Camp 100% féminin sur son campus Pierre Laffitte, à Sophia Antipolis. Réservé aux filles en classe de 3e, 2nde ou 1re, sans compétence préalable requise, ce programme réunit trente adolescentes venues de toute la France pour dix jours d'immersion dans le monde de l'ingénierie. Au programme : ateliers pratiques, visites de sites scientifiques et industriels, et projets concrets autour de l'énergie, des matériaux ou de la transition technologique, encadrés par des chercheuses et ingénieures. Les participantes choisiront parmi trois ateliers thématiques : le solaire low-tech pour imaginer des solutions de production d'énergie, l'ingénierie des matériaux appliquée à la santé, ou la modélisation numérique de centrales solaires au service de la transition énergétique. (Photo DR).

Au-delà de la dimension scientifique, le séjour propose aussi des temps de détente (baignades, veillées, activités conviviales) ainsi qu'un projet Science & Art, dans un cadre pensé pour allier rigueur et bienveillance. L'hébergement se fait au Campus International de Valbonne, à proximité du campus Pierre Laffitte. L'inscription est gratuite, seuls les trajets jusqu'à la gare d'Antibes restant à la charge des familles ; la sélection s'appuie sur une lettre de motivation, une recommandation d'un professeur de matière scientifique et les deux derniers bulletins scolaires.

En proposant ce Summer Camp, Mines Paris – PSL entend réaffirmer son engagement pour la diversification des profils dans les filières scientifiques et techniques, en offrant à de jeunes filles une immersion concrète et stimulante loin des stéréotypes qui les éloignent parfois des sciences. L'initiative, soutenue par les partenaires Petroineos et RTE, contribue également au rayonnement de Sophia Antipolis en faisant découvrir l'écosystème d'innovation de la technopole à de jeunes talents venus de toutes les régions françaises. Elle s'inscrit enfin dans une dynamique plus large de développement de formations sur le campus Pierre Laffitte, avec notamment l'ouverture en septembre 2026 du bachelor of engineering I-BE3, orienté développement durable.