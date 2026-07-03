Du 29 septembre au 1er octobre, les Transvalor International Simulation Days réuniront au Palais des congrès d'Antibes Juan-les-Pins plus de 250 experts de la simulation numérique appliquée à la mise en forme des matériaux.

Le Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins accueillera du 29 septembre au 1er octobre une nouvelle édition des Transvalor International Simulation Days (TISD). Organisé par Transvalor, ce rendez-vous international est devenu l'un des événements de référence dans le domaine de la simulation numérique appliquée à la mise en forme des matériaux, en réunissant chercheurs, ingénieurs et industriels venus d'une trentaine de pays.

Au programme figurent plus de 60 conférences, des sessions plénières, des tables rondes, des speed meetings et un espace d'exposition favorisant les collaborations entre acteurs de l'industrie. Les applications couvrent de nombreux secteurs, de l'automobile à l'aéronautique, en passant par l'énergie, la santé ou encore l'industrie manufacturière, témoignant du rôle stratégique de la simulation numérique dans l'industrie du futur.