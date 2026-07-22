L'EDHEC Business School organise le 29 juillet de 11 à 12 heures une session d'information en ligne dédiée à son incubateur TechForward, basé à Sophia Antipolis. L'occasion pour les porteurs de projets de découvrir l'ADN du programme, l'équipe et les partenaires fondateurs, les ressources mises à disposition ainsi que le processus de sélection et de candidature.
Ouvert aux projets à dimension technologique et à forte valeur ajoutée sociétale, l'accompagnement s'étend sur un an. Les candidatures qui viennent de s'ouvrir pour la prochaine promotion sont à déposer avant le 24 août à 12h.