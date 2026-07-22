L'EDHEC organise une session d'information en ligne le 29 juillet pour présenter le programme d'accompagnement de son incubateur TechForward ainsi que les modalités de candidature pour la prochaine promotion.

L'EDHEC Business School organise le 29 juillet de 11 à 12 heures une session d'information en ligne dédiée à son incubateur TechForward, basé à Sophia Antipolis. L'occasion pour les porteurs de projets de découvrir l'ADN du programme, l'équipe et les partenaires fondateurs, les ressources mises à disposition ainsi que le processus de sélection et de candidature.

Ouvert aux projets à dimension technologique et à forte valeur ajoutée sociétale, l'accompagnement s'étend sur un an. Les candidatures qui viennent de s'ouvrir pour la prochaine promotion sont à déposer avant le 24 août à 12h.