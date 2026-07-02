Une journée d'Open Innovation est organisée le 1er octobre avec Cannes is Up et Nice Start(s) Up pour faire émerger de nouvelles collaborations technologiques.

Virbac France lance un appel à candidatures à destination des startups et entreprises innovantes de la Côte d'Azur en vue d'une journée d'Open Innovation organisée le 1er octobre à son siège niçois. Portée avec Cannes Is Up et Nice Start(s) Up, membres cofondateurs de la French Tech Côte d'Azur, cette initiative vise à identifier des solutions innovantes capables d'accompagner les projets de transformation digitale du leader mondial de la santé animale.

Les entreprises retenues pourront présenter leurs technologies directement aux équipes métiers et aux décideurs de Virbac, avec l'ambition de faire émerger de futurs partenariats. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 14 août. Au-delà des démonstrations, cette journée entend renforcer les liens entre les grands groupes implantés sur le territoire et l'écosystème azuréen de l'innovation, dans des domaines aussi stratégiques que la donnée, l'intelligence artificielle ou la transformation numérique.