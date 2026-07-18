C'est une étape que l'entreprise niçoise attendait depuis longtemps. Après plusieurs années de recherche d'une solution durable, Volumic 3D, fondée par Stéphane Malausséna, annonce l'extension de ses ateliers de fabrication dans le quartier de Riquier à Nice, portant sa surface d'exploitation à près de 1 000 m² en plein cœur urbain, une configuration peu commune pour une entreprise industrielle. La mise en service opérationnelle est prévue début septembre.

Cet agrandissement doit permettre de renforcer les capacités de production, d'améliorer l'organisation des flux industriels, de développer les espaces de stockage et d'accompagner la montée en puissance des lignes de fabrication. Le fabricant revendique la même ambition qu'à ses débuts : produire mieux et continuer à fabriquer en France, dans une logique de performance et de souveraineté, tout en restant à Nice, au plus près de ses équipes et de son écosystème.